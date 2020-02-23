العراق يحظر دخول الايرانيين من الحدود البرية لمدة اسبوعين ويستثني فئة

2020/02/23 | 20:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية يوم الاحد منع دخول الجالية الايرانية و الاجنبية من الحدود البرية المشتركة بين البلدين لمدة اسبوعين.

جاء ذلك عقب اجتماع جمع السفير الايراني في بغداد، و نائب وزير الصحة الايرانية مع وزير الصحة العراقي و مسؤولي وزارة الداخلية، بحسب ما افادته مصادر اعلامية.

وقالت المصادر لشفق نيوز، ان العراق سيعلن موقفه من حركة الطيران بين البلدين في مدة اقصاها 48 ساعة.

واضافت المصادر انه ‪‎‪ يستثنى من قرار المنع، الهيئات الدبلوماسية من حاملي الجوازات الدبلوماسية فقط.

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