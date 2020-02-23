العراق يقرر منع دخول الجالية الإيرانية والاجنبية من الحدود لمدة اسبوعين

2020/02/23 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر مطلع، الاحد (23 شباط 2020)، بأن العراق قرر منع دخول الجالية الإيرانية والاجنبية من الحدود لمدة اسبوعين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق قرر منع دخول الجالية الإيرانية والاجنبية من الحدود البرية المشتركة لمدة اسبوعين"، مبينا أن "العراق سيعلن موقفه من حركة الطيران بين البلدين في مدة اقصاها 48 ساعة ".

واضاف أن "ذلك جاء عقب اجتماع السفير الايراني ونائب وزير الصحة الايرانية مع وزير الصحة العراقي ومسؤولي وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن "قرار المنع، يستثنى الهيئات الدبلوماسية من حاملي الجوازات الدبلوماسية فقط".

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الاحد، سبب تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم الأربعاء المقبل، بعدما كان من المؤمل انعقادها يوم غد الإثنين للتصويت على كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي.

وقال حنين قدو، في حديث

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الأحد (23 شباط، 2020) أن الأغلبية البرلمانية الداعمة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي متوفرة.

وقال قدو لـ(بغداد اليوم) إن "هناك أغلبية برلمانية متوفرة وجاهزة تصوت لصالح رئيس الوزرا

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب، عباس العطافي، الأحد (23 شباط، 2020) ان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لم يرسل لغاية الان السير الذاتية الخاصة بمرشحي الكابينة الوزارية لأجل أن يطلع عليها مجلس النواب.

وقال العطافي في حديث خص

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