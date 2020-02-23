اكتشاف لقاح فيروس “كورونا”

2020/02/23 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت شركة متخصصة في الهندسة الوراثية، تتخذ من ولاية تكساس الأميركية مقراً لها، نجاحها في إنتاج لقاح جديد لفايروس كورونا الجديد.وقال الرئيس التنفيذي لشركة غرفيكس برايس في تصريح نقلته وسائل إعلام أميركية، إن “شركته أكملت اللقاح هذا الأسبوع، وأن الخطوة الآتية هي اختباره على الحيوانات، تمهيداً للحصول على تصريح من الحكومة […]

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