ايران تنتج اول عدة طبية لتشخيص فايروس كورونا

2020/02/23 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تمكن الخبراء والعلماء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، من انتاج اول نموذج للعدة الطبية لتشخيص فايروس كورونا.وتمكن الخبراء والعلماء الايرانيين في وزارة الدفاع تمكنوا من صنع وانتاج اول نموذج للعدة الطبية لتشخيص فايروس كورونا.وتعتبر هذه العدة الطبية من المعدات الرئيسية لتشخيص حالات إصابة الاشخاص بمرض كورونا، وقد تم انتاجه للمرة […]

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