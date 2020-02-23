2020/02/23 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الأحد (23 شباط، 2020) بأن 3 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح بهجوم شنه تنظيم داعش على نقطة مرابطة أمنية في حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش شن هجوم على نقطة مرابطة للشرطة في قرية زاغنية ضمن حوض الوقف (22 كم شمال شرق بعقوبة) ما أسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبيها بجروح".

وأضاف، أن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيق بالحادث".

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأحد، بمقتل سائق مركبة أجرة في هجوم مسلح شنه مجهولون في منطقة الجوبة، شرقي مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار، مس

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، الاحد (22 شباط 2020)، نتائج المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق التي انطلقت من خمسة محاور بمحافظة الانبار والحدود السورية العراقية.

وقال رسول في تصريح لوكالة الانباء العراقية

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في دهوك حسين القائيدي، الاحد (23 شباط 2020)، العثور على طفل ايزيدي، اختطفه تنظيم داعش عند دخوله بلدة سنجار في عام 2014.

وقال القائيدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مكتبه عثر ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اصابة 3 عناصر من الشرطة بهجوم شنه داعش في حوض الوقف بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اصابة 3 عناصر من الشرطة بهجوم شنه داعش في حوض الوقف بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).