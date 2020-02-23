مجلس القضاء الأعلى: تصديق اعترافات متهمين اثنين بسرقة رواتب متقاعدين بالعشار بمحافظة البصرة

2020/02/23 | 21:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محكمة تحقيق البصرة الثالثة، تصديق اعترافات متهمين اثنين بسرقة مبلغ مالي، من أحد المواطنين في منطقة العشار.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، ان المُتَهَمين قاما مع متهمين اثنين هاربين، بسرقة مبلغ اربعمائة مليون دينار، والخاص برواتب المتقاعدين، من صاحب مكتب صيرفة بعد سحبه المبلغ من مصرف الرافدين، وتوجهه به الى مكتبه في منطقة العشار، من خلال اعتراضه من قبل مجموعة مسلحة متنكرة بالزي العسكري، والاستيلاء على المبلغ تحت تهديد السلاح، مبينا ان المتهمين اعترفا بإشتراكهما بالحادث، مع متهمين آخرين أحدهما شرطي يعمل في مصرف الرافدين، عبر قيامه بتزويدهم بالمعلومات.

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