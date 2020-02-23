جاد الله يقود الحدود لعبور نفط الجنوب

2020/02/23 | 21:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز الحدود على نفط الجنوب، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب التاجي لحساب الجولة الثانية من الدوري.

ومن هجمة مرتدة تمكن حسام جاد الله من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 75 من المباراة، لتنتهي بفوز الحدود بهدفين دون رد، ليحصد أول 3 نقاط في الدوري، بينما بقي نفط الجنوب بدون نقاط.

سجل هدفي الحدود اللاعب حسام جاد الله في الدقيقة 20 و75

وبدأ الحدود المباراة بعزيمة واضحة لتحقيق الفوز، فأسفر الضغط المبكر عن هدف للمهاجم الشاب حسام جاد الله في الدقيقة 20.

ورغم محاولات نفط الجنوب للعودة لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الحدود بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول نفط الجنوب لتعديل النتيجة وضغط على مرمى الحدود، وأضاع عددا من الفرص.

المصدر : كووورة

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