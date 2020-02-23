2020/02/23 | 21:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن اعتقال متهم بعملية سطو وسرقة لمنزل بعد ضرب صاحب الدار بآلة حادة جنوبي غرب بغداد.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مكتب البياع في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بعملية سطو وسرقة جنوبي غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بعملية سطو وسرقة جنوبي غرب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).