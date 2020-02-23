وعود بتطبيقها منذ العام 2015.. القصة الكاملة لـ”الفيزا الالكترونية العراقية”

2020/02/23 | 21:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، انها بصدد اطلاق الفيزا الالكترونية للراغبين بدخول الاراضي العراقية.وذكر بيان نشر على موقع وزارة الداخلية، أطلعت عليه “يس عراق” ان الوزير ياسين طاهر الياسري “ترأس اجتماعاً لهيئة الرأي وناقش فقرات الموازنة الاستثمارية للوزارة للعام 2020 وأوعز بدراسة والاسراع والإسراع بتفعيل مشروع الفيزا الالكترونية للمسافرين كافة”.الحديث […]

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