القوات العراقية تقتل مسلحين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا (صور + 18)

2020/02/23 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت خلية الاعلام الامني يوم الاحد ان قوة مشتركة قتلت عنصرين من تنظيم داعش احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في بلدة بهرز التابعة الى محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان اليوم، انه وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة مشتركة من الجيش والشرطة ضمن محافظة ديالى نفذت واجباً في ناحية بهرز بالتحديد ( قرية الخوالص) لوجود معلومات عن أوكار لداعش هناك.

واضاف البيان انه خلال عملية الدهم والتفتيش حدثت مواجهات بين القوات الأمنية وداعش مما أدى إلى قتل إرهابي انتحاري حيث انفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه وقد احتوى على مادة TNT، وبعد التفتيش تم العثور على إرهابي ثانٍ وتمكنت القوة المنفذة للواجب من قتله.

يشار الى ان داعش قد زاد مؤخرا و بشكل ملحوظ من نشاطه من خلال تنفيذ عمليات القتل والاختطاف بحق المدنيين وشن عمليات مسلحة تستهدف القوات الامنية في عدد من المناطق التي كان يتواجد بها التنظيم وخاصة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

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