تسجيل اصابات جراء اشتباكات قرب ساحة الخلاني وسط بغداد

2020/02/23 | 21:32 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، مساء اليوم الاحد، بتسجيل أكثر من عشر اصابات جراء اشتباكات قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.





يتبع..

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