مستشار بارزاني يرد بقسوة على تصريحات الزبيدي

2020/02/23 | 21:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رد كفاح محمود، المستشار الاعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأحد، بطريقة "غاضبة" على تصريحات امين عام حركة انجاز، باقر الزبيدي، بعد ان طالب (الكرد والسنة) بان "يعوا خطورة تصرفاتهم".

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