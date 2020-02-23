تحالف القوى يراهن على عدم تمرير حكومة علاوي!

2020/02/23 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال المتحدث باسم تحالف القوى العراقية فالح العيساوي، اليوم الاحد، ان المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد توفيق علاوي سيبقى مكلف ولن تمرر حكومته بمجلس النواب.وقال العيساوي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “علاوي سبقى مكلف ثم سيرجع من حيث اتى، “مبينا ان ” تحالفه يمتلك ارقام حقيقية […]

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