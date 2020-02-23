نائب عن الحكمة: المعترضون على حكومة علاوي يطالبون بالمحاصصة

2020/02/23 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن تيار الحكمة، خالد الجشعمي، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي جاء بعد اتفاق اغلب الكتل السياسية، مبينا أن تياره داعم لحكومة علاوي اذا كانت مستقلة بصورة كاملة.وذكر الجشعمي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” ان “مهمة الحكومة المؤقتة القادمة هي الانتخابات المبكرة وفرض هيبة […]

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