2020/02/23 | 21:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية للمربد: لا تمديد للعطلة الربيعية ونراقب مستجدات كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 21:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية للمربد: لا تمديد للعطلة الربيعية ونراقب مستجدات كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية للمربد: لا تمديد للعطلة الربيعية ونراقب مستجدات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).