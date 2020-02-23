سكان اقليم كوردستان يشعرون بقوة زلزال ايران الثاني

2020/02/23 | 21:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية (احدى تشكيلات وزارة النقل ) الأحد حدوث هزة ارضية ثانية في تمام الساعة7:00:31 بالتوقيت المحلي بمقاطعة أذربيجان غرب الحدود الإيرانية التركية وتبعد 145كم عن الحدود العراقية الإيرانية،

وبينت الهيئة : بلغت قوتها (6) درجة على مقياس رختر ،وقد شعر بها المواطنيين في بعض مدن إقليم كردستان العراق شعور واضح ،مشيرة، أنها لم تردها أنباء عن حصول أضرار تذكر وسنوافيكم بتقارير جديدة في حال حصول أية مستجدات أخرى ،

ونوه التقرير :نهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، .

يذكر ان مراصد الهيئة سجلت حدوث هزة ارضية صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 8،52،59 بالتوقيت المحلي بمقاطعة أذربيجان غرب إيران ، وقد بلغت قوتها 5،7 درجة على مقياس رختر.

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