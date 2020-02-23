نائب يكشف شرط القوى السنية لتمرير حكومة علاوي

2020/02/23 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف النائب عن تيار الحكمة، خالد الجشعمي، اليوم الأحد، شرط القوى السنية لتمرير حكومة محمد علاوي.وقال الجشعمي في حديث لقناة “العهد وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “السنة وضعوا شرطا واضحا تمرير علاوي يقابله الاشتراك في الحكومة ومن حق كل مكون ان يدافع عن تواجده في حكومة علاوي”.وأضاف أن ” السنة […]

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