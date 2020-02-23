تحالف القوى: شرطنا على علاوي أن يختار مستقلين من مناطق السنة

2020/02/23 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف المتحدث باسم تحالف القوى فالح العيساوي، اليوم الاحد، ان هناك ما يقارب 194 نائبا في البرلمان يعارضون تمرير الحكومة التي كلف بتشكيلها محمد توفيق علاوي.وقال العيساوي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” ان “نواب من الكتل الكردية والسنية والشيعية يبلغ عدده 194 نائبا يعارضون تمرير حكومة محمد علاوي […]

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