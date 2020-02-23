2020/02/23 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
دعا محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، الاحد (22 شباط 2020)، صحة المحافظة إلى اتخاذ الا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ الديوانية يدعو صحة المحافظة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع وصول فايروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ الديوانية
دعا محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، الاحد (22 شباط 2020)، صحة المحافظة إلى اتخاذ الا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ الديوانية يدعو صحة المحافظة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع وصول فايروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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