محافظ الديوانية يدعو صحة المحافظة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع وصول فايروس كورونا ‏

2020/02/23 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

دعا محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، الاحد (22 شباط 2020)، صحة المحافظة إلى اتخاذ الا...





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