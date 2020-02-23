محافظ الديوانية يدعو صحة المحافظة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع وصول فايروس كورونا ‏


محافظ الديوانية يدعو صحة المحافظة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع وصول فايروس كورونا ‏
2020/02/23 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ الديوانية

دعا محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، الاحد (22 شباط 2020)، صحة المحافظة  إلى اتخاذ الا...

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