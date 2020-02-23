بالوثائق.. مجلس الوزراء يوافق على شمول منسوبي مطار البصرة ببيع العقارات السكنية

2020/02/23 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

وافق مجلس الوزراء، على شمول منسوبي مطار البصرة الدولي والمتقاعدين ببيع العقارات السكنية.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثائق لقرار مجلس الوزراء، الذي تضمن الموافقة على بيع قطع أراضٍ، شمال محافظة البصرة، إلى منسوبي تشكيلات وزارة النقل (الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية/ مطار ومكتب البصرة، والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، والهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إضافة للمنشآت العامة للطيران المدني/ سلطة الطيران من العاملين في مطار البصرة.

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ الديوانية

دعا محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، الاحد (22 شباط 2020)، صحة المحافظة إلى اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية لمنع وصول فايروس كورونا الى المحافظة .

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم-ذي قار

دعا محافظ ذي قار وكالة، أباذر العمر، الأحد (23 شباط، 2020) القضاء العراقي لإنزال اشد العقوبات بحق المتهم بقتل التلميذة فواطم علاء حسين.

ودان العمر، في بيان، أورده مكتبه الإعلامي، "الجريمة النكراء بحق التلميذة البريئة فوا

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