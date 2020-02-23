تركيا وباكستان وأفغانستان تغلق حدودها مع ايران لمنع وصول فيروس كورونا

2020/02/23 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كل من تركيا وباكستان وافغانستان، عن اتخاذها إجراءات مشددة لمواجهة مخاطر انتقال فيروس كورونا من ايران، بعد اعلان الأخيرة تسجيل حالات إصابة جديدة.

وأكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تصريح، ان انقرة قررت اغلاق الحدود البرية، وإيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة من إيران، بشكل مؤقت ومن جانب واحد، اعتبارًا من مساء الأحد، بعد تأكيد السلطات الإيرانية، ارتفاع حالات الوفاة والاصابة بالمرض الى ثمان وفيات، وثلاث وأربعين إصابة مؤكدة في عموم البلاد.

من جهتها أكدت باكستان اغلاق حدودها مع إيران، وإعلان حالة الطوارئ في المناطق الحدودية بين البلدين.وفي ذات السياق أعلنت أفغانستان اتخاذها اجراء مماثلا، عبر اغلق حدودها ومجالها الجوي، امام حركة السفر، إضافة الى منع استيراد الدواجن والبيض من الجانب الإيراني.

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