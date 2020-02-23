هيئة النزاهة تكشف عن مجمل تفاصيل أوامر القبض والاستقدام خلال شهر كانون الثاني الماضي

2020/02/23 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن مجمل تفاصيل أوامر القبض والاستقدام بحق الوزراء ومن هم بدرجتهم ونواب وذوي الدرجات الخاصة خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت الهيأة في بيان صدور تسعين أمر قبض واستقدام بحق ستة وثمانين من ذوي الدرجات الخاصة خلال الشهر الماضي، مبينة أن من بين المشمولين بأوامر الاستقدام ثلاثة وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم وثلاثة من أعضاء مجلس النواب السابقين، وست وكلاء وزارة حاليِّين وسابقين، إضافة إلى خمسة محافظين سابقين وعشرين مديراً عاماً حالياً وسابقاً، واربعين من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة.وأوضحت الدائرة أن المشمولين بأوامر القبض والاستقدام يعملون في وزارات الثقافة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والدفاع والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال والنقل، إضافة إلى مجلسي النواب والوزراء والإدارات المحلية للمحافظات ومجالس المحافظات.

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