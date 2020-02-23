الداخلية: القبض على متهمتين اثنتين تتاجران بالمواد المخدرة في بغداد

2020/02/23 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن القاء القبض على متهمتين اثنتين، لقيامهما بالمتاجرة بالمواد المخدرة في بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية، العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهمتين جنوبي العاصمة بغداد، بالجرم المشهود وبحوزتهما أدوات للتعاطي، مبينة ان إحداهما مطلوبة وفق أحكام المادة الثامنة والعشرين من قانون المخدرات.

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