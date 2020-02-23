صحة شنكال تبدأ بحملة توعوية للوقاية من كورونا

2020/02/23 | 22:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين شيخ كالو قام موظفو صحة شنكال بتوعية المواطنين للوقاية من مرض كورونا، في مركز قضاء شنگال ومجمعاته، حيث بدأت مديرية صحة شنگال صباح اليوم 23/2/2020 بحملة واسعة ومستمرة لتوعية المواطنين على الفيروس.تحدث عن ذلك، مدير شعبة المراكز الصحية في قطاع شنكال “بركات حاجو ادو” ل “ايزيدي 24” وقال إن “فايروس …

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