رويترز: مقتل محتج واصابة سبعة اخرين على ايدي الامن في بغداد

2020/02/23 | 22:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت سبعة اليوم الأحد عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.

ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث قُتل نحو 500 شخص أول أكتوبر.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرونها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد ولا سيما من إيران والولايات المتحدة.

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