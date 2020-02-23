تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهمين اثنين بسرقة رواتب المتقاعدين

2020/02/23 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة ، اليوم الاحد، اعترافات متهمين اثنين بسرقة احد المواطنين في منطقة العشار والذي كان بحوزته مبلغاً قدره اربعمائة مليون دينار خاصة برواتب المتقاعدين.وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان حصل عليه موقع “الغدير”، أن “المُتَهَمين قاما مع متهمين اثنين هاربين بسرقة المبلغ الخاص برواتب المتقاعدين من صاحب مكتب صيرفة […]

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