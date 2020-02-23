سكان كردستان العراق يشعرون بقوة زلزال ايران الثاني

2020/02/23 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية (احدى تشكيلات وزارة النقل ) الأحد حدوث هزة ارضية ثانية في تمام الساعة7:00:31 بالتوقيت المحلي بمقاطعة أذربيجان غرب الحدود الإيرانية التركية وتبعد 145كم عن الحدود العراقية الإيرانية، وبينت الهيئة : بلغت قوتها (6) درجة على مقياس رختر ،وقد شعر بها المواطنيين في بعض مدن إقليم كردستان العراق شعور واضح […]

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