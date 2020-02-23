الداعمون لعلاوي يقرّون صعوبة تمرير الحكومة ويرجحون اللجوء الى الأغلبية

2020/02/23 | 22:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتبق على الآماد الدستورية لتشكيلها اكثر من اسبوع بغداد – وعد الشمري: أقرّت الكتل السياسية المؤيّدة لمحمد توفيق علاوي، أمس الاحد، صعوبة تمرير حكومته، لكنها تحدثت عن امكانية منح الثقة لـ (نصف+1) من الوزراء، داعية الرافضين له إلى الكف عن التهديد والابتزاز والتفكير بمصلحة العراق بعيداً عن المصالح الحزبية.وقال النائب عن قائمة سائرون ...

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