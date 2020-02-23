تناقض صريح بين الحلبوسي ونائبه يعطل جلسة التصويت على حكومة علاوي

2020/02/23 | 22:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي امس الأحد، هيئة رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع اليوم الاثنين للاتفاق على موعد عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، نافيا الاتفاق على عقد جلسة الثقة الأربعاء المقبل كما أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في ...

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