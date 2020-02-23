خبير قانوني: لا يمكن تأجيل جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة لأنها استثنائية

2020/02/23 | 22:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أكد الخبير القانوني طارق حرب يوم امس الأحد ان الإجراءات التي ذكرها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطبق في الجلسة العادية وليس الجلسة الاستثنائية.وقال حرب في تصريح تابعته الصباح الجديد: “ما تفضل به رئيس مجلس النواب من اجراءات ومواعيد وأزمان مقبولة في الجلسات الاعتيادية التي يقررها رئيس المجلس أو هيئة ...

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