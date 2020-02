أعشاب وحرمل وكحول.. وصفات شعبية لمحاربة فيروس كورونا

2020/02/23 | 22:16 - المصدر: الحرة

رافق انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) كثير من الأخبار المحزنة، مثل الوفيات، والإصابات وعمليات الحجر التي طالت مدنا بأكملها.

وأدى الهلع إلى زيادة في عمليات البحث على الإنترنت، من أجل التوصل إلى طرق بديلة للتعامل مع الفيروس، الذي لا يزال بلا علاج مثبت الفعالية حتى الآن.

وقام موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بإضافة توجيه ينقل الباحثين عن علاج "بديل" لفايروس كورونا، إلى موقع مركز مكافحة الأمراض الأميركي، في محاولة كما يبدو للحد من الشائعات والمعلومات الطبية المغلوطة التي رافقت انتشار الفيروس.

نتيجة بحث مقترحة من تويتر تظهر بعد اجرائك عملية بحث عن علاج لكورونا

لكن انتشار الفيروس أيضا، قد يكون مؤشرا إلى الطريقة التي تتعامل بها الشعوب المختلفة، مع التحديات التي تهدد وجودها.

في إيران مثلا، توفي ثمانية خلال أقل من أربعة أيام من إعلان تسجيل إصابة بالمرض.

الفيروس وصل إيران في أسوأ وقت ممكن، إذ ترزح تحت عقوبات دولية، وتعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة وهنالك غضب شعبي واسع ضد السلطات الحاكمة.

وفيما تحاول السلطات الإيرانية احتواء انتشار الفيروس، قام الإيرانيون باتخاذ تدابير مختلفة

صور هذا الفيديو كما تقول المصادر من داخل قم، المدينة الإيرانية المقدسة، والتي تحتوي حوزة علمية تعطي دروسا دينية، وهي أيضا المدينة الأولى التي شهدت إصابات ووفيات.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بالابتعاد عن التجمعات لتقليل العدوى، وخاصة في حالات الفيروسات أو البكتيريا شديدة العدوى، مثل فيروس كورونا.

وفي قم أيضا، يمزح هذا الشاب مع رجال دين، ويبدو إنهم لا يشاركونه حس الفكاهة نفسه.

ويظهر فيديو آخر من إيران ممرضة تقوم بـ"تبخير" ما يبدو إنه صالة انتظار في مستشفى.

ويظهر التعليق على الفيديو، إن "الحرمل" وهو نبات عشبي عطري يستعمل دخانه في التبخير، يستخدم هنا من أجل "القضاء على كورونا"

ولا يمكن لموقع "الحرة" التأكد من إصالة الفيديوهات أو الأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي العراق انتشرت أيضا "نصائح الحرمل" لمقاومة فيروس كورونا.

ويبدو إن هذه النصائح انتشرت إلى درجة اضطرت وزارة الصحة العراقية معها، إلى التحذير من استخدام الحرمل، الذي يحتوي، بحسب الوزارة، على مواد تسبب "هلاوس".

وفي الحقيقة، قد تفاقم الأضرار الرئوية لمخلفات احتراق الأعشاب أو غيرها، خطورة الإصابة بالفيروس.

أما في الصين، مكان ظهور الفيروس، فقد انتشرت وصفات شعبية تعتمد على الأعشاب لمكافحته.

ولا يبدو إن تلك الوصفات لها أي تأثير مثبت، إذ تتزايد الإصابات والوفيات بشكل مضطرد كل يوم في الصين.

لكن منظمة الصحة العالمية، توصي بالتغذية الجيدة والمتنوعة والغنية بالفيتامينات، لتقوية مناعة الجسم، باعتبارها خط الدفاع الأول وربما الوحيد، ضد الفيروس.

وفيما توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام المطهرات المصنوعة من الكحول للتعقيم، انتشرت إشاعة مفادها إن "شرب الكحول يعالج فيروس كورونا".

وانتشرت صورة لصحيفة هندية مع ترجمة تقول بإن "فايروس كورونا يعاني من حساسية ضد الكحول"، ومع انتشار الصورة والترجمة بدا أن كثيرين مقتنعون بفعالية شرب الكحول للوقاية من كورونا أو لعلاجه.

لكن الحقيقة إن منظمة الصحة العالمية تحذر دائما من الاستهلاك المفرط للكحول وتدعو للامتناع عنه أو تقليله.

كما إن الترجمة مغلوطة أساسا، والصحيفة كانت تدعو لاستخدام المعقمات الكحولية، ويبدو إن هناك عائلة التزمت بنصيحة الصحيفة هذه بإفراط، فقد أدى استخدام الكحول بشكل مكثف في هذا المنزل في الهند، إلى اشتعاله تماما.

ومع إن المنزل أصبح خاليا تماما من الفيروس الذي لا يعيش في درجات الحرارة المرتفعة، إلا أنه لا ينصح أبدا باستخدام النار للتعقيم بهذه الطريقة.

