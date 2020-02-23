العراق يوقف السفر عبر المنافذ إلى إيران لمدة ١٥ يوما ويقتصر على استقبال العائدين فقط

2020/02/23 | 22:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الأحد، بأن العراق أوقف السفر عبر منافذه إلى إيران لمدة أكثر من أسبوعين.





وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن "الجهات الحكومية العليا في البلاد أصدرت أمرا فوريا بايقاف السفر إلى إيران عبر المنافذ لمدة 15 يوما"، لافتا إلى أن " القرار دخل حيز التنفيذ بدءاً من الليلة".





وبين القرار، أن "القرار سيقتصر على المسافرين ولن يشمل العائدين إلى أرض الوطن".

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