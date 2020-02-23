أرسنال يحسم قمته امام ايفرتون بثلاثية في الدوري الانكليزي

2020/02/23 | 22:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق آرسنال فوزًا صعبًا على ضيفه إيفرتون (3-2)، باستاد الإمارات اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف آرسنال كل من، إدوارد نيكيتاه وبيير إيميريك أوباميانج "هدفين"، في الدقائق 27، 33، 46، بينما سجل كالفيرت ليوين وريتشارليسون هدفي إيفرتون، في الدقيقتين 1 و(45+4).

وبذلك، رفع الجانرز رصيدهم إلى 37 نقطة، في المركز التاسع، بينما تجمد إيفرتون عند 36 نقطة، بالمركز الحادي عشر.

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