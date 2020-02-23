أمن ذي قار يصدر بيانا بشأن

2020/02/23 | 22:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الأحد، إلقاء القبض على المتهم بخطف وقتل الطفلة "فواطم علاء حسين" بعد الاعتداء عليها في محافظة ذي قار.وقالت القيادة في بيان ، انه "بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار، ناصر الاسدي، بتشكيل فريق عمل متخصص حول حادث اختطاف ومقتل الطفلة فواطم بعد عودتها من المدرسة، حيث القت مفارز قسم مكافحة الإجرام في ذي قار شعبة الخطف على قاتل المجنى عليها بعد ساعات من اختطافها، وذلك باشراف من قبل مدير قسم مكافحة الاجرام وبمتابعة من قبل ضابط شعبة الخطف في قسم الإجرام".وأضاف البيان، "حيث وجدت جثة الضحية في منزل القاتل الذي كان ينوي دفنها داخل منزله بعد الاقدام على الاعتداء عليها وقتلها".إلى ذلك، ادانت وزارة التربية، اليوم، ما تعرضت له التلميذة "فواطم علاء حسين" بمحافظة ذي قار من عملية اغتصاب وقتل "بشعة"، مطالبة الجهات المختصة بانزال اقصى العقوبات بحق الجاني.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ، أن "وزيرة التربية، سها بك، وكوادر الوزارة تلقوا بأسف وحزن ما تعرضت له الفقيدة فواطم علاء حسين التلميذة في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة مندلي الابتدائية للبنات الواقعة في حي سومر بمركز قضاء الناصرية، من عملية بشعة يندى لها جبين الإنسانية، حيث اغتصبت وقتلت وهي في طريق عودتها للمنزل بعد ادائها الامتحان، وفيما أدانت الوزيرة هذه الجريمة البشعة طالبت الجهات المختصة بانزال اقصى العقوبات بحق الجاني".وأكدت الوزارة وفق البيان، ان "الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض على الجاني وهو الان في قبضة العدالة".

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