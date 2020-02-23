رغم كونها تصريف اعمال .. وزير النقل يجري تنقلات في مناصب الوزارة ويكلف مدراء جدد ..(وثيقة )

2020/02/23 | 22:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اجرى وزير النقل، عبدالله لعيبي، تنقلات في المناصب العليا بالوزارة شملت تكليف مدراء عامين جدد للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية وفي الشركة العامة الخطوط الجوية العراقية.وبحسب وثيقة اطلعت عليها "كلكامش برس"، الاحد ، فانه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون ولمقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي: ينقل السيد (كفاح حسن جبار)، مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، إلى الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، ويكون مديرا عاما للشركة انفا".وأضافت الوثيقة، "ويكلف السيد (علي مخلص علي) معاون مدير عام للشؤون الفنية بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بمهام مدير عام للشركة انفا بالوكالة"، مشيرة إلى ان "الأمر ينفذ من تاريخ صدوره".

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