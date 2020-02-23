الإعلام الأمني: قتل داعشيين بينهما انتحاري في بهرز

2020/02/23 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، قتل ارهابيين اثنين في محافظة ديالى.وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “ووفقاً لمعلومات دقيقة، نفذت قوة مشتركة من الجيش والشرطة ضمن محافظة ديالى واجباً في ناحية بهرز بالتحديد (قرية الخوالص) لوجود معلومات عن أوكار لداعش الارهابي هناك، وخلال عملية الدهم والتفتيش حدثت مواجهات بين القوات […]

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