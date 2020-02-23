مصافي الوسط تمولُ مشروعاً خدمياً في النجف الأشرف

2020/02/23 | 22:20 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

مولت شركة مصافي الوسط مشروع تأهيل شارع مكة المكرمة في محافظه النجف الأشرف كجزءٍ من المنافع الاجتماعيَّة للشركات تجاه المجتمعات المحليَّة.

مدير عام الشركة المهندس زيد كاظم شريف قال إنَّ "المشروع يعدُّ من المشاريع الخدمية المهمة التي تقدم الى المدينة، إذ بلغت تكلفة المشروع أكثر من مليارٍ و٧٠٠ مليون دنيار ويمثل واحداً من عدة مشاريع تمولها الشركة بغية الوفاء للمجتمع المحلي ضمن مناطق العمل".

ولفت الى أنَّ "الجهة المنفذة هي شركة حمورابي العامة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات وبفترة إنجاز نوعي بلغت ٦ أشهر"، لافتا الى أنَّ "المشروع يأتي لتحقيق انسيابيَّة عالية لحركة النقل في المدينة المقدسة التي يقصدها الملايين من الزوار من داخل وخارج البلاد، إذ تعد واحدة من أهم وجهات السياحة الدينيَّة في العالم".

وأكد أنَّ "تنفيذ المشاريع الخدمية في مناطق عمل الشركات يأتي للتفاعل مع الجمهور، وجزء من الوفاء إليه"، حاثاً الشركات على "تبني هذه التوجهات التي ترفع من مستوى الخدمات التي تقدم الى المجمتع".

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