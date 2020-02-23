النزاهة العراقيّة تصدِر أوامر قبض واستقدام بحق /86/ مسؤولاً عراقياً

2020/02/23 | 22:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق ما تزال #هيئة_النزاهة في #العراق تصدر أوامر قبض واستقدام بحق العديد من المسؤولين العراقيين – بمختلف مستوياتهم – منذ سنوات، وحتى اليوم، لكن القليل، القليل منهم […]

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