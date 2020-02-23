لبنان تكشف نتائج فحوصات 27 شخصا يشتبه بإصابتهم بـ”كورونا”

2020/02/23 | 22:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، الأحد، نتائج فحوصات أجريت لـ27 شخصا يشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد.وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن إنه تم “إجراء فحوصات لـ27 شخصا من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا حتى الساعة، وقد أثبتت الفحوصات سلامتهم”.يأتي ذلك، بعدما نقلت سيارة مجهزة تابعة للصليب الأحمر اللبناني اليوم، اللبناني “ع.ب” من مدينة بعلبك […]

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