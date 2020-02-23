ايران والعراق يتفقان على وقف حركة السفر عبر الحدود البرية لمدة اسبوعين

2020/02/23 | 22:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع نائب وزير الصحة الايرانية والسفير الايراني في العراق مع وزير الصحة العراقي ومسؤولي وزارة الداخلية لبحث الاوضاع للحد من انتشار فيروس كورونا....

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