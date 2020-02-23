اتحاد ايزيديي سوريا في بيان، تضامنا مع قضية خالد: القضية تحمل ابعاد اخرى

2020/02/23 | 22:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24-الحسكة اصدر اتحاد ايزيديي سوريا، اليوم الاحد الموافق 2020/2/23، بيان ونداء تضامنا مع قضية الشاب الايزيدي “خالد شمو” الذي حكم عليه بالاعدام في الرابع من شباط 2020.وقال الاتحاد في نداءه، الذي حصلت “ايزيدي 24” على نسخة منه، “رغم التعاطف الأيزيدي والكردستاني والعراقي الكبير على المستوى الشعبي مع قضية الشاب الأيزيدي خالد شمو …

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