كهرباء كوردستان تعلن عودة انتاج الكهرباء الوطنية الى طبيعتها

2020/02/23 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، مساء الاحد، وضع الكهرباء الوطنية في الاقليم عاد الى طبيعته بعد معالجة المشكلة التي حصلت في شركة داناغاز.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، ان العطل الفني الذي حصل في شركة داناغاز صباح اليوم وتسبب في خفض انتاجها من الغاز واثر سلبا على انتاج الكهرباء في الاقليم، تم اصلاحه بعد جهود مضنية للشركة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة الاقليم.

واشار البيان الى ان فرق مديرية السيطرة في كهرباء الاقليم مع فرق السيطرة في كهرباء محافظات الاقليم استطاعت اعادة وضع الكهرباء الى طبيعته، لافتا الى ان تلك الفرق لم تدع تطول مدة المشكلة والانخفاض الذي حصل في انتاج الكهرباء الوطنية في الاقليم.

واعلنت مديرية السيطرة في كهرباء اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم ان عطل تسبب بتقليل مدة توزيع الكهرباء، مبينة ان فرق الصيانة منهمكة لارجاع اوضاع الكهرباء الى وضعها خلال 12 ساعة.

وجاء في بيان للمديرية انه بسبب عطل فني في محطة داناغاز انخفض انتاج الكهرباء بنحو 800 ميغاواط، موضحا ان العطل تسبب بتقليل توريد الغاز لمحطتي انتاج الكهرباء في جمجمال واربيل .

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