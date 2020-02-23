إجراءات لحصول ذوي الشهداء على قطع أراض وخدمات صحية

2020/02/23 | 22:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

اتفقتْ مؤسسة الشهداء مع مديرية بلديات بغداد على تخصيص قطع اراض لذوي الشهداء لتوزيعها بينهم في العاصمة، مفصحة عن اتخاذها اجراءات لحصول المشمولين بقانونها على الخدمات الصحية اللازمة.

واوضح مسؤول اعلام المؤسسة باسم جهاد في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح" أنّ وفدا من مديريات المؤسسة في مدينة الصدر وجانبي الكرخ والرصافة عقد اجتماعا مع مديرية بلدية بغداد التابعة للمحافظة من اجل الاتفاق على تخصيص قطع اراض في مناطق العاصمة لتوزيعها بين ذوي الشهداء.



ونبه على أن جميع المحافظات وزعت قطع اراض بين ذوي الشهداء، عادّا الاجراء جزءا من الاستحقاق القانوني كونهم قدموا تضحيات جليلة وهم يقارعون جلاوزة النظام الدكتاتوري المقبور، منبها على ان محافظة بغداد لم يجر فيها اي تخصيص للاراضي، فضلا عن ان عدم وجود تخصيصات مالية للمؤسسة لم يمكنها من توزيع بدل نقدي بينهم.



وافصح جهاد عن ان المديرية ستباشر فرز اراض في مناطق جيدة وستراتيجية من اجل تخصيصها لذوي الشهداء، مبينا في الوقت نفسه ان المؤسسة ستتخذ الاجراءات اللازمة لحصول جميع ذوي الشهداء المشمولين بقانون المؤسسة على السكن الملائم.



واردف ان دائرته تنسق من اجل تذليل العقبات التي اخّرت انجاز المجمعات المخصصة لهم بمحافظتي البصرة وميسان، فضلا عن استحصال الموافقات لزيادة مبالغ المنح العقارية لذوي الشهداء بفئاتهم الثلاث، ضحايا النظام المباد والارهاب وشهداء الحشد الشعبي.

على صعيد ذي صلة، ذكر مسؤول الاعلام ان المؤسسة تسعى لحصول جميع ذوي الشهداء على الخدمات الصحية اللازمة، لافتا الى ان مديرية شهداء الصدر استحصلت موافقات مدينة الطب ومستشفى الصدر العام لتخصيص يوم واحد في الاسبوع، لفحص وعلاج ذوي الشهداء مجانا وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.



واردف ان المؤسسة اتفقت مع احد المستشفيات الاهلية على تخفيض اجور العمليات الجراحية لذوي الشهداء بنسبة 30 بالمئة، مشيرا في السياق نفسه الى أن المؤسسة تنسق من اجل التعاقد مع احدى شركات التأمين الصحي الاهلية لحصول الشريحة المذكورة على التأمين الصحي اسوة بموظفي وزارات الصحة والتربية والداخلية التي قامت بالتعاقد مع شركات اهلية للتأمين الصحي.

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