2020/02/23 | 23:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترف فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، بوجود جواسيس داخل ناديه يعملون لصالح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب “البلوز” السابق وتوتنهام الحالي، وذلك عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مسترجعا واقعة ليفربول..



مورينيو يدافع عن عدم طرد لاعبه ضد تشيلسيوكان المدرب البرتغالي كشف خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي 2-1، عن وصول أخبار إليه من داخل قلعة “ستامفورد بريدج”، تفيد بعزم لامبارد تغيير طريقة اللعب، والاعتماد على 3 لاعبين في قلب الدفاع.

وترقب الجميع إعلان لامبارد عن تشكيلته قبل الديربي، ليتبين بالفعل تغيير المدرب الإنجليزي طريقة اللعب بالاعتماد على خطة (3-4-2-1)، بوجود 3 لاعبين في قلب الدفاع مع ظهيري الجنب.

وعقب انتهاء المباراة، تحدث لامبارد خلال المؤتمر الصحفي، وصرح قائلاً: “إنه العالم الذي نعيش فيه الآن، لا أريد أن أبدو شريرا، ولكن ما حدث أمر وارد لأن مورينيو كان يعمل في النادي سابقا”.

وأضاف: “تدربنا لمدة 3 أيام على اللعب بـ3 لاعبين في قلب الدفاع، كانت هناك فرصة لإخباره بالأمر، بصراحة أنا لا أثق بالجميع، هذه هي طبيعة الحياة”.

ويرتبط بعلاقات قوية بعدد من المسؤولين والعاملين بنادي تشيلسي، كونه أحد الرموز التاريخيين للبلوز، بعدما سبق له تدريب الفريق في ولايتين من قبل، وقاده للفوز بلقب البريمييرليج 3 مرات.

ونجح لامبارد في تحقيق الفوز مجددا على مورينيو مدربه السابق في تشيلسي، ليرفع “البلوز” رصيدهم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البريمييرليج بـ44 نقطة بفارق 4 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لامبارد يعترف بوجود “جواسيس” في تشيلسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لامبارد يعترف بوجود “جواسيس” في تشيلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).