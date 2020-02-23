تسجيل 4 اصابات بكورونا في بريطانيا

2020/02/23 | 23:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المملكة المتحدة البريطانية، اربع اصابات بفايروس كورونا.

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