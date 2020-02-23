موجات الجراد على الحدود مع الكويت.. وصمت عراقي مطبق! (صور)

2020/02/23 | 23:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: منذ ان اعلنت السلطات الكويتية، اتباع اجراءات مشددة بالقرب من منطقة العبدلي لمكافحة “غزو” الجراد الصحراوي، وهو ما يعني اقتراب اسراب هذه الآفات من الاراضي الحدودية مع العراق، لم تُصدر اي من السلطات المحلية في بغداد او البصرة اي موقف.وذكرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية في بيان لها […]

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