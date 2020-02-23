مقتل واصابة عدد من الأشخاص بينهم شرطي مرور بحوادث متفرقة ببغداد

2020/02/23 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، يوم الاحد، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم شرطي مرور واصابة ثلاثة اخرين بحوادث متفرقة في مناطق مختلفة من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، مقتل شرطي مرور المدعو (ا.س.ب) اثناء الاستراحة اثرمشاجرةواطلاق نار من قبل المدعو( م.س.ع )و( ح.س.ع )و (ف.س.ع) و (ص.س.ع)في منطقة اكد حي البتول ، […]

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