الرصاص يدوي في الخلاني مجددًا.. قتلى وجرحى في جولة عنف ضد المتظاهرين

2020/02/23 | 23:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقتل وأصيب متظاهرون، برصاص قوات الأمن في ساحة الخلاني، وسط بغداد، في تصعيد جديد لأعمال العنف ضد المحتجين.

قتل وأصيب متظاهرون قرب ساحة الخلاني برصاص القوات الأمنية مساء الأحد

وقال شهود عيان لـ "الترا عراق"، يوم الأحد 23 شباط/فبراير، إن "متظاهرًا واحدًا قُتل وأُصيب 10 آخرون على الأقل بعد فتح الرصاص الحي عليهم من قبل القوات الأمنية قرب ساحة الخلاني".

من جانبها قالت وكالة "رويترز"، إن قوات الأمن استخدامت الرصاص الحي ضد المتظاهرين في بغداد، وذلك بعد أسابيع من استخدامها القنابل المسيلة للدموع وبنادق الصيد.

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ولم تتوقف أعمال العنف ضد المحتجين في بغداد، منذ اندلاع التظاهرات مطلع تشرين الأول/أكتوبر، لكن حدتها تراجعت مؤخرًا، مع حملات متكررة لدفع المتظاهرين نحو ساحة التحرير، وفتح الشوارع والساحات القريبة منها أمام حركة السير.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، مؤخرًا، فتح ساحة الخلاني وجسر السنك، بعد إبعاد المتظاهرين الذين اعتصموا هناك لأشهر.

عادت القوات الأمنية لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في تصعيد جديد لأعمال العنف

ويحشد المتظاهرون، منذ أيام، لـ"مليونية" جديدة، يوم 25 شباط/فبراير، في تصعيد احتجاجي جديد، يعبر عن رفض حكومة محمد توفيق علاوي، ويطالب بتنفيذ المطالب الأساسية التي أعلنها المعتصمون.

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صراع الكتل السنية على أسوار حكومة علاوي

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