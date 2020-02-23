في السماوة.. المواطن (سعد نعيم) لم يتذوق طعم النوم منذ عام 1999

2020/02/23 | 23:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

في حادثة غريبة واشبه إلى عالم الخيال..



يعاني احد المواطنين في محافظة المثنى إحدى محافظات الفرات الاوسط من عدم النوم منذ تسعينات القرن الماضي.





وقال المواطن سعد نعيم لـ"الغد برس"، انه " تعرض لموقف مرعب بسبب صغر سنه في الجيش العراقي عام ١٩٩٩ في حكم النظام السابق اي قبل 20 عاما، مما جعله لم يتذوق طعم النوم منذ ذلك الوقت".





وأكد سعد، أن " الأطباء عجزوا عن إيجاد الحلول لحالته بإستثناء طبيب واحد أجبره علاجه الذي خصصه له على النوم لمدة ساعة ونصف فقط".





مقربون من سعد ذكروا لـ"الغد برس"، أن " سعد يعاني من عدم النوم منذ عدة سنين "، لافتين إلى أن" حالته المادية الضعيفة اجبرته على تحديد حركته باتجاه الأطباء والسفر خارج البلاد والتواصل مع الطب الحديث لبيان حالته وعلاجها".

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