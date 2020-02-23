2020/02/23 | 23:18 - المصدر: الغد برس

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بومبيو يـؤكد لعلاوي دعم امريكا للعراق في مختلف المجالات

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بومبيو يـؤكد لعلاوي دعم امريكا للعراق في مختلف المجالات

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